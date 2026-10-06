В Подмосковье проверили оплату проезда в более чем 17,5 тыс автобусов

Сотрудники Административно-пассажирской инспекции с 1 по 30 сентября 2026 года проверили более 17,5 тыс. транспортных средств и оплату проезда у свыше 168 тыс. пассажиров, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Административно-пассажирская инспекция Минтранса Подмосковья подвела итоги проверок наземного общественного транспорта за сентябрь 2026 года. За месяц инспекторы проверили свыше 17,5 тыс. транспортных средств и соблюдение правил оплаты проезда у более 168 тыс. пассажиров.

Больше всего транспортных средств проверили в Лобне — 3 529. Далее идут Пушкинский округ — 1 996, Ленинский округ — 1 979, Балашиха — 1 509 и Домодедово — 1 262.

«Регулярный контроль — это не просто выявление нарушений, а важный шаг к формированию культуры дисциплины оплаты проезда. Соблюдение этих правил обеспечивает финансовую прозрачность отрасли, что напрямую влияет на развитие маршрутной сети и повышение общего комфорта пассажиров Подмосковья», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

По итогам проверок к административной ответственности за безбилетный проезд привлекли 3 894 пассажира и 420 водителей. Системный контроль помогает снижать число безбилетных поездок и повышать дисциплину на маршрутах региона.

Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.