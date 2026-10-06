Треть опрошенных россиян столкнулась с нехваткой подходящих вакансий

Предложения не всегда соответствуют профессии, зарплатным ожиданиям или желаемому графику соискателей. Низкую зарплату главным препятствием считают 18% опрошенных, неподходящие условия или график — 16%. Еще 19,2% пока не столкнулись с серьезными сложностями.

У 38,6% участников поиск занимает менее месяца, у 29,7% — от одного до трех месяцев. Дольше трех месяцев не могут трудоустроиться 17,8% респондентов. О поиске продолжительностью более года сообщили 6,6%.

В марте 2026 года официальная безработица в России составляла 2,2%. При этом работодатели в отдельных профессиях и регионах испытывают дефицит кадров. По расчетам «Эйлер Аналитические технологии», индекс региональной рассогласованности рынка труда в 2026 году достиг 30% — максимума за 15 лет. Многие соискатели живут там, где спрос на их профессию не соответствует предложению.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 57% россиян, искавших работу, хотя бы раз не получили ответа на отклик. Опрос GdeRabota.ru прошел в сентябре 2026 года среди более 2,7 тыс. россиян.

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