В Подмосковье отремонтировали светофоры на 12 региональных дорогах

Сотрудники «Мосавтодора» восстановили работу светофоров на 12 региональных дорогах Московской области. Неисправности выявили при обследовании дорожной сети в городах и малых населенных пунктах, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор» выявили неисправные светофоры при обследовании региональной дорожной сети и оперативно восстановили их работу на 12 дорогах Подмосковья.

В Подольске светофоры отремонтировали на улице Академика Доллежаля и проспекте Юных Ленинцев, в Дмитрове — на Московской улице, в Щелкове — на Пролетарском проспекте, в Красногорске — в Железнодорожном переулке. В Балашихе работы провели на Советской улице в микрорайоне Железнодорожном и на Носовихинском шоссе в микрорайоне Керамик.

Также светофоры восстановили на улице Советской Конституции в Ногинске Богородского округа и на 26-м км Каширского шоссе в Видном Ленинского округа. В малых населенных пунктах объекты привели в нормативное состояние на улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа и на Старорязанской улице в селе Михайловская Слобода Раменского округа.

В деревне Манушкино городского округа Чехов сотрудники «Мосавтодора» устранили неисправность вызывной кнопки пешеходного светофора. Из-за поломки он не переключался на зеленый сигнал для пешеходов.

Исправные светофоры упорядочивают движение и повышают безопасность на дорогах. Актуальная информация о дорогах и транспорте Подмосковья доступна в официальном канале министерства в МАКС.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.