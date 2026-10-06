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Дайвер снял на видео плоского червя размером с ноготь у Русского острова

Дайвер Сергей Труболыс запечатлел у Русского острова в Приморском крае псевдоцеруса японского — морского плоского червя длиной около сантиметра, сообщает vostokmedia.com .

На кадрах, снятых на заброшенной сетке, маленький обитатель моря словно парит в воде. Он перемещается, плавно изгибая края тела.

Псевдоцерус японский (Pseudocephalus japonicus) встречается в водах Японского моря. Его размер сопоставим с ногтем, а волнообразные движения напоминают танец.

Автор видео сравнил червя с «целой вселенной тихого подводного изящества».

Запись вызвала интерес у любителей подводной фауны.

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