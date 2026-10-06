Психолог связала неудачные примерки одежды с усилением депрессивного состояния

Отсутствие нужных размеров в магазинах одежды может усугубить депрессивное состояние людей с избыточным весом. Об этом рассказала клинический психолог Юлия Денисова-Мельникова, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, покупатели с большими размерами нередко воспринимают неудачные примерки как негативную оценку собственного тела, а не особенность размерной сетки. Это может усиливать стыд, недовольство собой, тревогу и желание избегать магазинов.

«Очень неприятно действует и сама ситуация, когда красивую одежду можно посмотреть, но нельзя купить в своем размере. Если у человека уже снижена самооценка, есть депрессивное состояние или выраженное недовольство телом, постоянные неудачные примерки и чувство унижения могут это состояние усиливать», — добавила Денисова-Мельникова.

Психолог посоветовала покупателям с нестандартной фигурой не привязываться эмоционально к обозначениям на фабричных бирках. При выборе одежды она рекомендовала ориентироваться на личные ощущения от вещей.

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