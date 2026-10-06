Врач назвал болезни, при которых тело пахнет чесноком

Запах чеснока от тела может указывать на заболевания пищеварительной системы. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев, сообщает «Абзац» .

По словам специалиста, необычные запахи могут сопровождать болезни печени или поджелудочной железы. Прокофьев рекомендовал проверить желчевыводящие пути — билиарный тракт. При патологиях желудка иногда появляется кислый запах, который можно принять за чесночный.

«При заболеваниях печени, при циррозе есть такая же история. И связана с тем, что уже пот становится достаточно токсичным и содержит компоненты, которые могут вызывать определенный запах. Должны проверять билиарные тракты. Также различные патологии желудка иногда дают неприятный кислый запах, который можно спутать с запахом чеснока или чего-то похожего», — пояснил Прокофьев.

Тем, кто заметил изменения в организме, врач посоветовал обратиться к специалисту, сдать анализы и сделать ультразвуковое исследование.

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