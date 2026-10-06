Врач назвал болезни, при которых тело пахнет чесноком
Запах чеснока от тела может указывать на заболевания пищеварительной системы. Об этом рассказал врач общей практики Денис Прокофьев, сообщает «Абзац».
По словам специалиста, необычные запахи могут сопровождать болезни печени или поджелудочной железы. Прокофьев рекомендовал проверить желчевыводящие пути — билиарный тракт. При патологиях желудка иногда появляется кислый запах, который можно принять за чесночный.
«При заболеваниях печени, при циррозе есть такая же история. И связана с тем, что уже пот становится достаточно токсичным и содержит компоненты, которые могут вызывать определенный запах. Должны проверять билиарные тракты. Также различные патологии желудка иногда дают неприятный кислый запах, который можно спутать с запахом чеснока или чего-то похожего», — пояснил Прокофьев.
Тем, кто заметил изменения в организме, врач посоветовал обратиться к специалисту, сдать анализы и сделать ультразвуковое исследование.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.