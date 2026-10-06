Шувалов: в Дмитровском округе нашли обломки БПЛА у нескольких домов

Дмитровский муниципальный округ минувшей ночью оказался в зоне атаки беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал, об этом в Telegram-канале сообщил глава округа Михаил Шувалов.

По словам Шувалова, на данный момент зафиксировано несколько адресов, где упали обломки вражеских дронов. В деревне Каменка у домов 45 и 50 обнаружены обломки БПЛА, частично повреждены кровли домов. В деревне Пападьино найдены обломки двух беспилотников, повреждений нет. В ЖК «Пески» у дома 14 обломки обнаружены на участке, повреждены дом и забор. В деревне Голявино у дома 41 обломки найдены у пруда на дороге, информация о повреждениях уточняется.

Шувалов отметил, что каждый адрес специалисты отрабатывают отдельно: фиксируют ущерб и определяют, какая помощь необходима жителям. Все службы на местах, ситуация находится на контроле.

Жителей просят при обнаружении беспилотника или его обломков не подходить и не трогать их, зайти в ближайшее здание, отойти от окон, предупредить людей рядом и сообщить по номеру 112 или в ЕДДС по телефону 8 (496) 223-19-61.

«Прошу сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности», — сказал Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на регион выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя, также ранена женщина. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

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