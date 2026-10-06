В Серпухове утвердили границы и режим использования усадьбы Соллогуба

Усадьба Соллогуба в Серпухове получила утвержденные границы территории и режим ее использования. Ограничения направлены на сохранение памятника регионального значения, сообщает пресс-служба Главного управления культурного наследия.

Границы и режим использования территории усадьбы Соллогуба утверждены распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 30.09.2026 № 06РВ-824. Памятник регионального значения включает главный дом, северо-западные, восточные и северные ворота, восточный и северный флигели.

На территории запрещены строительство, кроме восстановления утраченных исторических построек; хозяйственная деятельность, разрушающая объект или искажающая его облик; самовольная посадка и вырубка зеленых насаждений; изменение исторической планировки и благоустройство, меняющее исторический облик.

Также запрещены реклама, кондиционеры, телеантенны и спутниковые тарелки на фасадах и крышах, вышки и антенны сотовой связи, дороги, автостоянки и наземные инженерные коммуникации. Не допускаются динамическое воздействие транспорта и работ на грунты, земляные работы без археологической разведки.

Усадьба находится на Калужской улице — одном из наиболее цельных архитектурных ансамблей Серпухова. Ее парадный облик сложился в XIX веке по плану 1784 года. Улицу застраивали богатейшие купцы; среди их усадеб выделялся дом Солодовникова, известный как усадьба Соллогубов.

Главный дом с флигелями построили на рубеже XVIII–XIX веков. Фасад украшает шестиколонный ионический портик на уровне второго этажа с треугольным фронтоном. Ворота имеют симметричные пилоны с фронтонами.

В 1871 году Солодовниковы продали дом Самариным, которые передали его Серпуховскому благотворительному обществу. В 1873 году усадьба перешла графине Марии Соллогуб. Она открыла приют и училище для белошвеек, частично перестроив здание.

После национализации здесь размещались медицинское училище, затем пятый корпус Губернского профессионального колледжа. Несмотря на перестройки, усадьба сохранила композицию конца XVIII века и остается ключевым памятником серпуховского классицизма.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.