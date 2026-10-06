В Подмосковье подали более 48 тыс заявлений на запись к комиссии по обучению детей

Пользователи портала госуслуг Московской области с начала года подали более 48 тыс. заявлений на запись на консультацию или получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на портале госуслуг Московской области подали более 48 тыс. заявлений на запись на консультацию или получение заключения психолого-медико-педагогической комиссии.

Заключение подтверждает право ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ребенка-инвалида, на специальные условия обучения и воспитания в образовательных организациях. Оно также требуется для предоставления специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации.

Услуга доступна в разделе «Образование» — «Официальные документы». Заявление могут подать родители, законные представители и работники образовательных организаций. Для этого нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации, заполнить электронную форму и приложить цифровые копии документов.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные файлы и выявляет неверные. Данные ребенка автоматически подгружаются из личного кабинета госуслуг, поэтому родителям не нужно вводить их вручную.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что записать ребенка в школу и детсад можно, не выходя из дома. В системе образования очень эффективными является электронный дневник, электронный журнал. Здесь, по словам губернатора, важную роль сыграла Москва, потому что предоставила не только платформу, но и контент, который является современным и удобным для обучения детей.