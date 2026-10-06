В Подмосковье подали более 3,6 тыс заявок на госэкспертизу проектной документации

Заявители с начала года более 3,6 тыс. раз воспользовались онлайн-услугой экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий на портале госуслуг Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года на портале госуслуг Подмосковья подали более 3,6 тыс. заявок на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Услуга доступна в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Строительство». Ею могут воспользоваться индивидуальные предприниматели, физические и юридические лица, которые планируют строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или иные работы. Участок может принадлежать заявителю либо другому правообладателю — застройщику или техническому заказчику.

Положительное заключение экспертизы необходимо для получения разрешения на строительство. Без него начинать работы запрещено. Услуга предоставляется на платной основе.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.