Архив Подмосковья участвовал в открытии выставки «Чекисты на защите столицы»

Заместитель начальника управления архивным делом Московской области Ирина Евгеньевна Прядеина 5 октября 2026 года приняла участие в открытии выставки «Чекисты на защите столицы» в Государственном музее обороны Москвы, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Выставку к 85-летию начала битвы за Москву подготовило управление ФСБ России по Москве и Московской области. В экспозицию вошли документы Центрального государственного архива Московской области.

Ирина Прядеина рассказала о материалах фонда «Управления Наркомата внутренних дел г. Москвы и Московской области» и работе архивистов по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, подвиге воинов и мирных жителей, жертвах геноцида в Подмосковье.

С 2020 года архивисты региона участвуют во Всероссийском проекте «Без срока давности». Его мобильную выставку ежегодно представляют в муниципалитетах Подмосковья. В 2025 году переиздали сборник «Без срока давности: преступления нацистов и их пособников против мирного населения на оккупированной территории РСФСР в годы Великой Отечественной войны. Московская область». Дополнительно подготовили второй том с ранее не издававшимися документами.

В 2025 году архивисты также провели большую стационарную выставку документов к 80-летию Победы и подготовили ее мобильную версию. Документы 1941–1945 годов оцифровывают, а их электронные образы размещают в открытом доступе в интернете.

В 2026 году началась реализация издательского проекта к 100-летию Московской области. Первый том, посвященный битве под Москвой 1941–1942 годов, ожидают из печати в ближайший месяц. В него вошли документы о боях осени 1941 — зимы 1942 года и их участниках, партизанском движении, работе эвакогоспиталей, организации тыла и деятельности истребительно-диверсионных групп.

Архивисты продолжат выявлять, реставрировать, оцифровывать и популяризировать документы военного периода, а также вести инициативное комплектование архивов для сохранения и формирования исторической памяти.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.