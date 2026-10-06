В Люберцах построили более 45% комплекса со школой и детским садом

Строительная готовность воспитательно-образовательного комплекса на улице Гоголя в Люберцах превысила 45%. Объект планируют открыть к началу учебного 2028 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители закрывают тепловой контур воспитательно-образовательного комплекса на улице Гоголя в Люберцах. На площадке работают 60 человек и четыре единицы техники. Рабочие устанавливают оконные блоки, монтируют инженерные системы, обустраивают кровлю и прокладывают наружные инженерные сети. Об этом сообщил министр строительного комплекса Подмосковья Александр Туровский.

В состав трех-четырехэтажного комплекса войдут школа на 1 500 мест и детский сад на 200 воспитанников. Площадь школьных блоков превысит 19 тыс. кв. м, блока детского сада составит 3,2 тыс. кв. м.

В школе предусмотрят современные учебные классы, мастерские по дереву, металлу и ткани, актовый зал с артистической и костюмерной, спортивные залы, пищеблок со столовой, медицинский блок и библиотечно-информационный центр.

В детском саду оборудуют групповые комнаты с игровыми зонами, спальнями и обеденными площадками. На территории комплекса появятся спортивные и детские игровые площадки, а также футбольное поле.

Строительство ведут по государственной программе «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Комплекс откроют к началу учебного 2028 года.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.