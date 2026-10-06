Еще 39 беспилотников сбили на подлете к Москве

В районах падения фрагментов сбитых украинских дронов в настоящее время работают сотрудники профильных экстренных служб.

На фоне отражения воздушной атаки в аэропорту Шереметьево временно приостановили прием и отправку рейсов, сообщает Росавиация. Данные ограничения были установлены в целях обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов. Сейчас ограничения сняли.

Ранее сообщалось, что дежурные расчеты ПВО сбили очередную группу из 10 украинских беспилотников, летевших к Москве. Обломки БПЛА рухнули на землю. В 07:41 стало известно о поражении 19 дронов ВСУ.

В период с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября по направлению к Московскому региону летели 650 БПЛА противника. Подавляющее количество воздушных целей было перехвачено на дальних подступах. При этом 105 аппаратов удалось нейтрализовать непосредственно в ближнем контуре столичной зоны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что количество погибших во время одной из самых крупных атак беспилотников ВСУ на Подмосковье выросло до двух. В домодедовском Барыбине сотрудники МЧС нашли под завалами разрушенного частного дома 71-летнего жителя. Еще подтвердилась гибель 20-летнего молодого человека в Радумле г. о. Солнечногорск.

«Еще раз выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Всего в результате атаки пострадали девять человек. Всем оказывается необходимая медицинская помощь», — добавил губернатор.

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