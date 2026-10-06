Средства ПВО сбили уже 679 летевших в сторону Московского региона дронов ВСУ

Средства ПВО ликвидировали еще 10 украинских беспилотников, летевших на Москву. Их обломки упали на землю, на месте работают сотрудники оперативных служб, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

В 07:46 он заявил о ликвидации 19 БПЛА ВСУ.

В 05:14 Собянин сообщал, что с 20:30 5 октября до 05:00 6 октября в сторону Московского региона летели 650 украинских беспилотников. Большую часть из них ликвидировали на дальних рубежах.105 из них устранили на подлете к столице.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе ночью сбили 185 БПЛА ВСУ. Один человек погиб, и шесть пострадали.

«К сожалению, есть погибший. В поселке Радумля Солнечногорска в результате атаки погиб 20-летний мужчина. Выражаю искренние соболезнования его родным и близким. Сил семье пережить эту тяжелую утрату», — сказал Воробьев.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.