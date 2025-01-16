Следователи изучают переговоры диспетчеров с экипажем разбившегося самолета AZAL

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Следователи анализируют переговоры диспетчеров Грозного, Махачкалы и Минеральных Вод с командиром потерпевшего крушение самолета AZAL, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

Отмечается, что изучаются полученные в Бразилии данные с самописцев воздушного судна.

Изучается состояние всех систем воздушного судна, а также вещественные доказательства.

Назначена комплексная авиационно-техническая экспертиза.

Крушение самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) произошло 25 декабря 2024 года около аэропорта Актау в Казахстане. На борту находились 67 человек, из них выжили 29.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев потребовал наказания виновных по делу о крушении лайнера AZAL в Актау.