Девушка, протаранившая толпу людей на переходе в Северобайкальске, была пьяна
Фото - © Telegram-канал Mash
Девушка, протаранившая толпу людей на пешеходном переходе в Северобайкальске, была в алкогольном опьянении, сообщает Mash.
ДТП произошло в субботу утром на Ленинградском проспекте. 27-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справилась с управлением и влетела в людей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате аварии пострадали три человека. Пострадавших экстренно госпитализировали. Они остаются в больнице в состоянии средней и легкой степени тяжести.
Автомобилисту задержали. Выяснилось, что девушка возвращалась домой пьяная на машине после тусовки с друзьями.
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