Девушка, протаранившая толпу людей на переходе в Северобайкальске, была пьяна

Девушка, протаранившая толпу людей на пешеходном переходе в Северобайкальске, была в алкогольном опьянении, сообщает Mash .

ДТП произошло в субботу утром на Ленинградском проспекте. 27-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2115» не справилась с управлением и влетела в людей, переходивших проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате аварии пострадали три человека. Пострадавших экстренно госпитализировали. Они остаются в больнице в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Автомобилисту задержали. Выяснилось, что девушка возвращалась домой пьяная на машине после тусовки с друзьями.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.