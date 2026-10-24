Автомобилистка влетела в толпу людей на переходе в Северобайкальске

Жительница Северобайкальска за рулем легковушки влетела в толпу людей на пешеходном переходе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Бурятия.

ДТП произошло в субботу около 07:45 утра на Ленинградском проспекте. 27-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-2115» ехала в сторону вокзала. В районе пешеходного перехода она не справилась с управлением и влетела в людей, переходивших проезжую часть.

В результате аварии пострадали три человека 1976, 1989 и 1990 годов рождения. Пострадавших экстренно госпитализировали.

На опубликованных РЕН ТВ кадрах видно, как люди переходят дорогу, а затем пытаются отбежать в сторону, заметив летевшую на них легковушку. Однако автомобиль все же сносит людей.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ДТП с пострадавшими.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.