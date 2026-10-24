Пропавшая москвичка инсценировала исчезновение, чтобы отомстить возлюбленному

Вечером 21 октября москвичка Лиза С. шла в фитнес-центре через парк «Березовая роща», после чего перестала выходить на связь.

Выяснилось, что Лиза поругалась с парнем и решила инсценировать свое исчезновение. Она не отвечала на звонки и сообщения. Молодой человек испугался и обратился в полицию.

В ходе проверки правоохранители опросили подругу девушки, которая рассказала о намерении москвички инсценировать пропажу. При этом сама девушка до сих пор не отвечает на звонки. Ее местонахождение все еще не установлено.

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