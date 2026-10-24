«Устал платить»: 33 квартиры многоэтажки в Москве погрузились в блэкаут из-за УК

33 квартиры в столичной многоэтажке остались без света из-за того, что представитель управляющей компании «устал за все платить». Жильцам предложили выступить в роли коллекторов и самим трясти с него долги, сообщает Baza .

Собственники апартаментов рассказали, что хозяйством на их этаже рулит предприниматель Владимир К. Жильцы платили ему за коммунальные услуги, а он, в свою очередь, должен был передавать деньги ресурсоснабжающей компании «Америя Русс», которая обеспечивает их электричеством. Однако в августе их неожиданно отрезали от света. Выяснилось, что Владимир задолжал поставщику электроэнергии более 1 млн рублей.

Предприниматель нашел нестандартное решение. Он якобы позвал электрика, который снял пломбы и включил электричество. Однако свет снова отключили в сентябре и октябре.

По словам жильцов, они оказались в сложной ситуации: «Америя Русс» советует им давить на Владимира, а тот утверждает, что из-за краха бизнеса не в состоянии тянуть этаж и просит срочно найти ему замену.

Жители пытались договориться с руководством «Америи Русс» мирным путем, но им отказали и пригрозили полицией, если они вновь попытаются войти на территорию. Тогда собственники обратились в полицию. Компания обещала восстановить электроснабжение, но люди живут в страхе, что проблемы со светом не решатся.

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