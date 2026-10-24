Пасечник: 7 мирных жителей пострадали при террористических ударах ВСУ по ЛНР
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Семь мирных жителей пострадали в результате террористических атак киевского режима по гражданским объектам и автомобилям в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщил губернатор региона Леонид Пасечник.
«ВФУ продолжают действовать террористическими методами: семь человек получили ранения», — написал пасечник в мессенджере МАКС.
По его словам, в Свердловском округе бойцы ВСУ атаковали жилой дом. Четыре человека пострадали и были доставлены в больницу. В пятиэтажном здании повреждены кровля, фасад и выбиты окна. В ликвидации последствий задействованы все необходимые службы.
На трассе Лутугино — Красный Луч вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус «Перевальск — Краснодар». В результате пострадали два студента. Кроме того, в Старобельском муниципальном округе в результате атаки дрона ВСУ ранен 19-летний парень, передвигавшийся на электровелосипеде.
Пасечник добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.
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