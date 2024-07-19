Представитель Росавиации: авиакомпании и аэропорты РФ работают штатно

Воздушный транспорт России, его авиакомпании и аэропорты работают штатно, полеты выполняются по расписанию, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

По его словам, несколько лет назад российская гражданская авиация стала пользоваться отечественным специализированным программным обеспечением. Благодаря этому проблем с бронированием билетов не возникает.

Также он отметил, что в России продолжается процесс импортозамещения в авиационной промышленности.

Ранее аэропорты Домодедово и Шереметьево объявили о своей штатной работе после сообщений о сбое у Windows.

В пятницу в работе секторов банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслей по всему миру возникли проблемы из-за массового сбоя у операционной системы Windows. В том числе из-за него приостановили полеты такие крупные американские перевозчики, как United Airlines, Delta Airlines и American Airlines.