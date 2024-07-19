Сбой у Windows не повлиял на работу аэропорта Домодедово

Глобальный технический сбой не затронул работу аэропорта Домодедово, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу.

В аэропорте партнерам предлагают воспользоваться российской резервной системой регистрации «Астра».

В Red Wings уточнили, что глобальный сбой не коснулся российских авиакомпаний, так как они уже давно перешли на отечественную систему бронирования.

Ранее аэропорты США, Берлина и Испании сообщили о массовом сбое в работе, ссылаясь на проблемы со связью. У многих возникли проблемы с регистрацией.

О глобальном сбое сообщила и компания Turkish Airlines. У нее не работает приложение, а клиенты не могут забронировать билеты.

Причиной трудностей в работе секторов банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслей стал массовый сбой в работе операционной системы Windows. Это произошло из-за критической ошибки при загрузке.