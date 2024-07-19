сегодня в 10:40

Turkish Airlines предупредила о глобальном сбое в работе

Компания Turkish Airlines сообщила о глобальном сбое, из-за которого произошли серьезные проблемы с бронированием билетов и регистрацией, сообщает РИА Новости.

У компании не работает приложение. Возникли проблемы с загрузкой сайтов.

Утром 19 июля масштабные сбои случились в работе крупнейших американских авиакомпаний. Им пришлось приостановить полеты.

Кроме того, сообщения о возможных задержках рейсов поступили из аэропортов Берлина и Испании.

Причиной сбоев стала ошибка в работе программного обеспечения у Microsoft. Сбой произошел в работе сервисов компании по всему миру.