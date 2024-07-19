сегодня в 10:30

Аэропорты США, Берлина и Испании сообщили о массовом сбое в работе

В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты, поскольку случились проблемы со связью, сообщает РИА Новости.

Кроме того, о возможных задержках при регистрации сообщил аэропорт Берлина.

Это связано с техническим сбоем.

Рейсы могут задержаться и в аэропортах Испании. Компания-оператор Aena отмечала, что сбой произошел в компьютерной системе.