Аэропорты США, Берлина и Испании сообщили о массовом сбое в работе
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В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты, поскольку случились проблемы со связью, сообщает РИА Новости.
Кроме того, о возможных задержках при регистрации сообщил аэропорт Берлина.
Это связано с техническим сбоем.
Рейсы могут задержаться и в аэропортах Испании. Компания-оператор Aena отмечала, что сбой произошел в компьютерной системе.