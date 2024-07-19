«Синий экран смерти» у Windows остановил работу аэропортов по всему миру
Критическая ошибка при загрузке устройств стала причиной сбоя у Windows
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Массовый сбой в работе операционной системы Windows стал причиной трудностей в работе секторов банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслей. Это произошло из-за критической ошибки при загрузке, сообщает ТАСС.
Эту ошибку также знают как «синий экран смерти» (BSOD). Об этом рассказал американский портал The Verge.
В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты, поскольку случились проблемы со связью.
Кроме того, о возможных задержках при регистрации сообщил аэропорт Берлина.
Рейсы могут задержаться и в аэропортах Испании.