«Синий экран смерти» у Windows остановил работу аэропортов по всему миру

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Критическая ошибка при загрузке устройств стала причиной сбоя у Windows

Массовый сбой в работе операционной системы Windows стал причиной трудностей в работе секторов банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслей. Это произошло из-за критической ошибки при загрузке, сообщает ТАСС.

Эту ошибку также знают как «синий экран смерти» (BSOD). Об этом рассказал американский портал The Verge.

В США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты, поскольку случились проблемы со связью.

Кроме того, о возможных задержках при регистрации сообщил аэропорт Берлина.

Рейсы могут задержаться и в аэропортах Испании.