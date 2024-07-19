сегодня в 11:23

Аэропорт Шереметьево работает штатно после сообщений о сбое у Windows

Столичный аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме, рейсы выполняются по расписанию, сообщили РИАМО в аэропорту.

Ранее в США произошел масштабный сбой в работе авиакомпаний. Крупнейшие перевозчики United Airlines, Delta Airlines и American Airlines приостановили полеты, поскольку случились проблемы со связью.

Кроме того, о возможных задержках при регистрации сообщили аэропорты Берлина и Испании.

Массовый сбой в работе операционной системы Windows стал причиной трудностей в работе секторов банкинга, авиаперевозок, СМИ и других отраслей.