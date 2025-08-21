сегодня в 10:44

Поезда в Москву задерживаются до 4 часов из-за ЧП в Воронежской области

Поезда в столицу, следующие с южных направлений, задерживаются из-за происшествия в Воронежской области. Время задержки составляет до 4 часов, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

ЧП произошло на перегоне Россошь — Сохрановка. На вокзалах организовали информирование для пассажиров.

Дополнительный персонал для помощи выделили на Киевском, Белорусском, Казанском, Восточном и Ярославском вокзалах. Сотрудники железной дороги делают все возможное, чтобы сократить время опоздания поездов.

Проблемы с движением составов возникли из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская. Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперштаб.

Из-за падения вражеского беспилотника в регионе поврежден объект энергетики. По этой причине без света остается несколько сел.