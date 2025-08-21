Гусев: из-за падения БПЛА в Воронежской области поврежден объект энергетики

сегодня в 03:36

В Воронежской области из-за падения БПЛА поврежден объект энергетики. По этой причине без света остаются несколько сел, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале .

Кроме того, задержан ряд пассажирских поездов.

Отмечается, что оперативные службы готовятся приступить к работам по устранению последствий.

В регионе действует режим опасности атаки беспилотников на всей территории региона.

Ранее вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз ударили по Курской области с помощью дронов. Целью представителей киевского режима 15 августа стала электроподстанция «Рыльск 110 кВ», в итоге местные жители временно остались без света.