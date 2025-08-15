ВСУ атаковали электроподстанцию «Рыльск 110 кВ» в Курской области

сегодня в 19:43

Хинштейн: ВСУ ударили по электроподстанции в Рыльске и перебили провод

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз ударили по Курской области с помощью дронов. Целью представителей киевского режима 15 августа стала электроподстанция «Рыльск 110 кВ», в итоге местные жители временно остались без света, об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

«В результате удара был перебит провод, из-за чего было нарушено электроснабжение в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах, которые запитаны от Рыльской подстанции», — написал Хинштейн.

По словам врио главы региона, оперативные службы быстро отреагировали на происшествие и уже успели восстановить подачу электроэнергии потребителям в полном объеме.

Хинштейн поблагодарил энергетиков за слаженную работу.

Ранее сообщалось, что за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО над Курской областью были сбиты 13 вражеских беспилотников.