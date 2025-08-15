Средства ПВО ночью уничтожили 53 украинских БПЛА

сегодня в 07:42

Российские средства ПВО ночью уничтожили и перехватили 53 беспилотника ВСУ. Они были самолетного типа, сообщает Минобороны.

13 беспилотников ВСУ уничтожили над Курской областью, 11 над Ростовской, семь над Самарской. Шесть БПЛА ликвидировали под Белгородом, пять под Орлом.

По четыре беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Воронежской областями. По одному БПЛА уничтожили под Саратовом, над Республикой Калмыкия и Азовским морем.

Ранее ВСУ атаковали беспилотниками городской рынок в Белгороде. Его пытались сбить военные с автоматами.