Очередная атака ВСУ: беспилотник упал в районе городского рынка в Белгороде

сегодня в 13:58

Baza: украинский беспилотник рухнул в районе городского рынка в Белгороде

Украинские военнослужащие вновь атакуют Белгород с помощью беспилотников. Один из вражеских дронов упал в районе городского рынка, сообщает Baza .

В центральной части Белгорода раздаются выстрелы. Военнослужащие с автоматами пытаются уничтожать летящие дроны.

Утром в четверг беспилотники ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате нападения пострадали три человека, одному оторвало ногу. Военные оцепили центральную часть города. Над Белгородом продолжают греметь взрывы.

Всего за утро в небе над городом было уничтожено более 30 вражески БПЛА. Военные продолжают отражать массированную атаку ВСУ. Местным жителям рекомендовали по возможности не выходить на улицу.