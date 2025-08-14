сегодня в 13:32

Более 30 дронов ВСУ уничтожили над Белгородом за утро четверга

Украинские войска 14 августа проводят массированную атаку на Белгород с помощью дронов. За утро в небе над городом было сбито более 30 БПЛА, сообщает SHOT .

Атака ВСУ продолжается до сих пор. Удары ведутся беспилотниками типа «Дартс», FPV-дронами. В городе слышна работа ПВО.

Несколько раз украинские дроны целенаправленно атаковали здание правительства Белгородской области и другие объекты в городе.

Местным жителям рекомендовали по возможности не выходить на улицу. Госучреждения были переведены на удаленку, частным компаниям даны такие же рекомендации. Общественные пространства будут закрыты в четверг и пятницу, крупные ТЦ — до субботы включительно.

По словам одной из местных жительниц, ей приходится работать в коридоре из-за угрозы атаки БПЛА.

Утром 14 августа ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате пострадали три человека. Одному пострадавшему оторвало ногу.