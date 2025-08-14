Оторвало ногу: люди пострадали в Белгороде из-за атаки дронами ВСУ «Дартс»

сегодня в 09:03

Пострадавшему от атаки дронов ВСУ в Белгороде оторвало ногу

Украинцы атаковали центр Белгорода, в результате данного нападения пострадали три человека, сообщает SHOT .

Одному из раненых оторвало ногу. Среди пострадавших были мужчина, его супруга и прохожий.

Кроме того, в результате удара БПЛА сгорела одна машина. И в четвертый раз противник ударил по зданию правительства Белгородской области.

Для нападения на регион ВСУ использовали беспилотники типа «Дартс» и FPV-дроны.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал посеченный от удара фасад здания правительства региона.