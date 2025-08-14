Гладков: ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области

«Сейчас шел пешком, в это время ударили по зданию правительства. В области есть небольшие повреждения», — поделился глава области в своем Telegram-канале.

Также Гладков показал посеченный фасад здания правительства региона, оно получило небольшие повреждения. Он подчеркнул, что власти справятся с ситуацией и попросил жителей быть осторожными.

Ранее Минобороны рассказало. что за ночь российская система ПВО уничтожила 44 БПЛА противника. Из них два — над Белгородской областью.