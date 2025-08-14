сегодня в 07:41

ПВО ликвидировала 44 украинских беспилотника над РФ за ночь

Минувшей ночью над пятью регионами страны, Черным и Азовским морями сбили 44 дрона ВСУ самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

БПЛА противника перехватили с 20:00 13 августа до 07:00 14 августа с помощью дежурных средств ПВО.

14 аппаратов уничтожили над Черным морем, девять — над Волгоградской областью, по семь — над Крымом и Ростовской областью, четыре — над Краснодарским краем, два — над Белгородской областью, один — над Азовским морем.

Ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказал, что обломки беспилотника ВСУ упали на нефтеперерабатывающий завод. Там случился пожар.