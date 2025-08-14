Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки дронов

сегодня в 03:59

НПЗ загорелся в Волгоградской области после атаки ВСУ

В Волгоградской области обломки БПЛА упали на нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об успешном отражении ночной атаки беспилотников силами ПВО.

В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.

Пострадавших нет.