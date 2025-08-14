Губернатор Волгоградской области сообщил об отражении атаки дронов
НПЗ загорелся в Волгоградской области после атаки ВСУ
В Волгоградской области обломки БПЛА упали на нефтеперерабатывающий завод, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил об успешном отражении ночной атаки беспилотников силами ПВО.
В результате падения обломков одного из сбитых БПЛА произошло возгорание нефтепродуктов на территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода.
Пострадавших нет.