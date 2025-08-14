Гладков: в Белгородской области ввели удаленку из-за атак ВСУ

сегодня в 13:17

В Белгородской области провели внеочередное заседание оперативного штаба после утренних атак ВСУ. Власти приняли решение перевести все государственные учреждения на дистанционный режим работы в четверг и пятницу.

Удаленку вводят в министерствах и подведомственных структурах, включая МФЦ. Такие же рекомендации были даны частным предприятиям и федеральным учреждениям. Кроме того, заведениям общепита запретили предоставлять услуги на улицах и открытых площадках.

«Все мероприятия уличного характера должны быть запрещены в течение четверга, пятницы, субботы, воскресенья», — написал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Крупные ТЦ региона закроют до субботы включительно. Парки, пляжи, скверы не будут работать в ближайшие двое суток.

Также Гладков поручил регламентировать движение общественного транспорта ,исходя из доведения информации об опасности атаки БПЛА. Кроме того, он попросил жителей региона по возможности оставаться дома, следить за оперативной обстановкой.

Утром 14 августа ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате данного нападения пострадали три человека. Одному пострадавшему оторвало ногу.