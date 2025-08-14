Слышны автоматные очереди: центр Белгорода оцеплен военными

Военные оцепили центральную часть Белгорода, там слышны автоматные очереди, сообщает РБК.

В городе гремят взрывы. В небе летает множество беспилотников.

Утром в четверг ВСУ атаковали центр Белгорода, в результате нападения пострадали три человека, одному оторвало ногу.

Еще губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков показал посеченный от удара фасад здания правительства региона.