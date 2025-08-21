сегодня в 05:57

Движение поездов приостановлено после падения БПЛА в Воронежской области

Движение поездов приостановлено в Воронежской области из-за падения БПЛА в районе станций Журавка и Райновская, сообщили в пресс-службе РЖД.

В результате падения БПЛА никто не пострадал.

Для координации восстановительных работ в РЖД создан оперштаб.

В компании отметили, что делается все возможное для сокращения времени задержки пассажирских поездов.

Кроме того, в Воронежской области из-за падения БПЛА поврежден объект энергетики. По этой причине без света остаются несколько сел.