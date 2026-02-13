сегодня в 08:46

Около 80 рейсов задержали в аэропортах Московского региона из-за снегопада

В аэропортах Московского региона произошли массовые задержки рейсов. Причиной стал сильный снегопад, сообщает Baza .

Задержаны порядка 80 рейсов. Сложнее всего ситуация во Внукове. Там с полуночи 21 борт не смог вылететь, еще 10 — принять пассажиров.

В Шереметьеве задержки коснулись 12 рейсов на вылет и 18 на прилет. В Домодедове ждали вылета 12 самолетов, а еще 7 не могли приземлиться.

Московский регион накрыл сильный снегопад. Из-за этого еще 12 февраля было задержано свыше 50 рейсов. В Росавиации предупреждали о возможной отмене рейсов из-за непогоды.

