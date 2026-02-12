Снегопад в Московском регионе достигнет пика в ближайшие 3 часа

Начавшийся в Московском регионе снегопад может достичь наибольшей интенсивности в ближайшие 3 часа, сообщает ТАСС .

По информации Гидрометцентра России, с 12:00 до 15:00 количество выпавших осадков может достичь 2,5 мм. Высота снежного покрова при этом увеличится до 2,5 см. После этого интенсивность осадков пойдет на спад.

Всего до вечера в столичном регионе прогнозируется выпадение от 3 до 6 мм осадков, прирост снега — до 6 см.

При этом в Московском регионе объявлен «желтый» уровень опасности погоды с 09:00 13 февраля до 21:00 14 февраля. Синоптики предупредили о гололедице на дорогах, а также об осадках и налипании снега.

