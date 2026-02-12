«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Московском регионе

сегодня в 12:03

«Желтый» уровень опасности погоды объявили в Москве и области с 09:00 13 февраля до 21:00 14 февраля. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России .

В Москве «желтый» уровень опасности погоды объявили из-за гололедно-изморозевого отложения. На дорогах будет гололедица. 14 февраля ожидаются осадки, гололед, налипание снега на деревьях.

В Московской области «желтый» уровень опасности погоды тоже объявили из-за гололедно-изморозевого отложения. 13 февраля в регионе будет гололедица. 14 февраля ожидаются осадки, гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области рассказала, что с 09:00 12 февраля до 10:00 13 февраля в Московской области ожидается ухудшение погоды. Будут мокрый снег и гололедица.

