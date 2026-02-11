Сильный мокрый снег и гололедица накроют Подмосковье с 12 февраля

МЧС: мокрый снег и гололедица ожидаются в Московской области 12 и 13 февраля

С 9 утра 12 февраля до 10 утра 13 февраля в Подмосковье ожидается ухудшение погоды. Прогнозируется мокрый снег и гололедица, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.

Местами снег будет сильным, в отдельных районах он может налипнуть на деревьях и проводах. На дорогах будет гололедица.

В ведомстве призвали пешеходов и водителей быть предельно внимательными во время непогоды. В случае необходимости нужно звонить по номеру экстренных оперативных служб — 112.

Ранее в Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 9 утра 12 февраля до 9 утра 13 февраля.

