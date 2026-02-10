«Желтый» уровень объявили в Московском регионе с 12 февраля из-за изморози

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности. Он будет действовать с 9 утра 12 февраля до 9 утра 13 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Причиной введения «желтого» уровня опасности стало гололедно-изморозевое отложение. Днем 12 февраля и ночью 13 февраля в регионе ожидаются мокрый снег с налипанием на деревьях и проводах, на дорогах будет гололедица. В Московской области местами пройдет сильный снег.

В Подмосковье и столице во вторник будет облачно с прояснениями, температура составит минус 10 — минус 8 градусов. В регионе сохранится гололедица. По области местами пройдет небольшой снег.

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус отметил, что эта неделя в Москве и Подмосковье продолжится умеренными морозами, а в конце — и оттепелями. До конца календарной зимы температуры около минус 20 градусов уже не ожидаются.

