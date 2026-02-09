20-градусных морозов больше не будет: в Московском регионе потеплеет

Синоптик Леус: в Московском регионе 20-градусных морозов больше не будет

Эта неделя в Москве и Подмосковье продолжится умеренными морозами, а в конце — и оттепелями. До конца календарной зимы температуры около минус 20 градусов уже не ожидаются, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Он уточнил, что 10 и 11 февраля погоду будет определять уходящий на юг антициклон. Прогнозируется облачная с прояснениями погода, местами пройдет небольшой снег. Ночью в Москве будет минус 15 — минус 11, днем 10 февраля — от минус 10 до минус 8, 11 февраля — от минус 9 до минус 7.

По словам синоптика, 12 февраля погода поменяется. Небо в регионе затянут плотные облака подходящего с запада североатлантического циклона. Начнется снег и повысится температура, днем в столице может быть минус 4 — минус 2 градуса. 13 февраля регион окажется в теплом секторе циклона, поэтому снег будет переходить в мокрый снег, а местами и в дожди, под ногами образуется снежная каша. Днем температура впервые в этом году будет выше 0 градусов — термометры покажут до плюс 2.

Как добавил Леус, так же слякотно, сыро и оттепельно прогнозируется в мегаполисе 14 февраля. Днем все также до плюс 2 градусов.

Как отметил специалист, 15 февраля в тылу циклона столбики термометров начнут опускаться ниже 0 градусов. При этом осадки снова перейдут в снег и появится сильная гололедица. Днем в регионе прогнозируется минус 2 — 0 градусов.

«В такой ситуации за среду-четверг в столице выпадет 5-10 мм осадков, но на заметный рост высоты снежного покрова рассчитывать не стоит — большая часть осадков пойдет на компенсацию естественной убыли снега», — написал Леус в своем Telegram-канале.

