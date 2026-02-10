Снег и до -10 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник будет облачно с прояснениями, температура составит минус 10 — минус 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
В регионе сохранится гололедица. По области местами пройдет небольшой снег.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут минус 18 — минус 16 градусов, днем 11 февраля — от минус 9 до минус 7. Пройдет небольшой снег, местами умеренный.
