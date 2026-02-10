сегодня в 07:13

Снег и до -10 градусов ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице во вторник будет облачно с прояснениями, температура составит минус 10 — минус 8 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.