Более 50 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за мощного снегопада

Из-за интенсивных снегопадов в московских аэропортах задерживается примерно полсотни авиарейсов. Некоторые рейсы перенесены на следующий день, об этом свидетельствуют онлайн-табло воздушных гаваней, пишет Mash .

В Шереметьеве отложен вылет трех самолетов, причем один рейс, следующий в Петропавловск-Камчатский, перенесен на следующий день. Количество задержанных прибывающих бортов достигло 21. Представители аэропорта отмечают, что работа идет в нормальном режиме, а очистка взлетно-посадочных полос от снега производится оперативно.

Схожая обстановка сложилась также в Домодедове: здесь ожидают посадки девять самолетов. Аэропорт Внуково отменил полет в Ханты-Мансийск и из Тбилиси, еще 10 рейсов отложены на более позднее время.

В столице отмечаются порывы ветра до 14 метров в секунду. По данным синоптиков, снегопад, который продолжится как минимум до 14 февраля, в четверг принесет примерно пятую часть от среднемесячной нормы осадков.

С 09:00 в городе объявлен «желтый» уровень погодной опасности, действие которого продлится около суток. Также синоптики сообщили, что в ближайшие три часа в Москве ожидается пик снегопада.

