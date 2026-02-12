Рейсы в аэропортах Московского региона могут отменить из-за снегопада

В аэропортах Московского региона могут произойти отмены рейсов на фоне продолжающегося снегопада, сообщает пресс-служба Росавиации.

Также при ухудшении погоды возможны задержки рейсов как на прилет, так и на вылет. Это связано с необходимостью обработки взлетно-посадочных полос, рулежных дорожек, перронов и противообледенительной обработкой самолетов.

На данный момент аэропорты, по данным Росавиации, работают штатно. По состоянию на 15:00 отмененных из-за непогоды рейсов нет, задержаны более чем на 2 часа лишь 5 рейсов. Уходов на запасные аэродромы не зафиксировано.

Кроме того, багаж выдается без сбоев. Обстановка в терминалах спокойная.

Ранее синоптики предупредили, что снегопад в Московском регионе может достичь наибольшей интенсивности в ближайшие 3 часа.

