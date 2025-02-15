Ограничения на работу отменили в аэропортах Калуги и Ульяновска

В аэропорту Калуги в 08:00 в субботу были сняты введенные ранее ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Он добавил, что в Ульяновске ограничения сняли в 08:30.

По его словам, воздушные гавани временно не принимали и не отправляли самолеты, чтобы обеспечить безопасность полетов.

Ранним утром в субботу в семи российских аэропортах ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Решение было принято из-за обеспечения безопасности полетов. Позднее ограничения сняли в Волгограде и Саратове.

Также в ряде регионов РФ, по информации СМИ, вводили план «Ковер». Предварительно, решение принято из-за дронов противника.