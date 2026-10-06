В Рузском округе выявили шесть нарушений в ходе рейда «Нелегал»

Полицейские 4 октября выявили шесть нарушений миграционного законодательства при проверке автомобилей в Рузском округе. Рейд прошел в рамках операции «Нелегал», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники Госавтоинспекции, отдела участковых уполномоченных полиции и отдела по вопросам миграции 4 октября проверяли автомобили, въезжающие в Рузу и выезжающие из нее, возле остановки «Мастерские».

Полицейские обращали внимание на внешний вид и состояние машин, состояние и поведение водителей. Они проверяли водительские удостоверения, свидетельства о регистрации транспорта, полисы ОСАГО и другие документы.

Основной задачей было выявление нарушений среди иностранных водителей и пассажиров: проверяли сроки действия документов, наличие патента на работу и действующей регистрации в России. При подозрениях граждан направляли к сотрудникам миграционной службы или участковому для дальнейшей проверки.

За несколько часов полицейские выявили шесть нарушений по ч. 3.1 ст. 18.8 КоАП РФ — нарушение правил въезда либо режима пребывания иностранным гражданином или лицом без гражданства, совершенное в городе федерального значения или Московской области. Иностранцев задержали и доставили в дежурную часть для разбирательства. Им грозит штраф от 5 до 7 тыс. рублей с выдворением из России.

Операция «Нелегал» проходит по всей Московской области. В Рузском округе такие мероприятия проводят регулярно.

«Закон один для всех, и любые попытки обойти его, организовать каналы незаконной миграции или использовать теневую занятость будут жестко пресекаться. Благодарю сотрудников полиции за профессиональную и слаженную работу», — прокомментировал глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

«К приезжим часто идут навстречу и местные жители — незаконно поселяют их, предоставляют работу, не оформляют необходимые документы. Поэтому подобные рейды — необходимость», — отметил депутат совета депутатов Рузского муниципального округа Андрей Сорокин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что все мигранты с просроченными патентами должны или легализоваться, или они будут депортированы.

«Еще одна задача — грамотно отработать переходный период до 30 апреля. По амнистии, которая действует, мигранты могут урегулировать свое пребывание, обратившись в полицию», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов.